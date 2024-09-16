Четверо человек, в том числе дети, погибли на трассе в ДТП в Костанайской области

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими в Костанайской области, — сообщает пресс-служба департамента полиции.
Вечером 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” вблизи п. Торгай Джангельдинского района произошло дорожно-транспортное происшествие автомобиля Lexus с ГАЗель. Оба транспорта двигались в попутном направлении в сторону города Аркалыка.
По предварительным сведениям 38-летний водитель Lexus совершая обгон не справился управлением и допустил столкновение со вторым авто.
В результате происшествия водитель и двое пассажиров Lexus , в том числе двое детей от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир из этого же авто скончался в больнице.
По данному факту полицией возбуждено уголовное дело . На месте работает следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции призывают водителей не игнорировать требования ПДД, в частности соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.