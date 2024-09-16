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Четверо человек, в том числе дети, погибли на трассе в ДТП в Костанайской области

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими в Костанайской области, — сообщает пресс-служба департамента полиции.

Вечером 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык”  вблизи п. Торгай Джангельдинского района произошло дорожно-транспортное происшествие автомобиля Lexus с ГАЗель. Оба транспорта двигались в попутном направлении в сторону города Аркалыка.

По предварительным сведениям 38-летний водитель Lexus совершая обгон не справился  управлением и допустил столкновение со вторым авто. 

В результате происшествия водитель и двое пассажиров Lexus , в том числе двое детей  от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир из этого же авто скончался в больнице. 

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело .  На месте работает следственно-оперативная группа. 

Сотрудники полиции призывают водителей не игнорировать требования ПДД, в частности соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

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