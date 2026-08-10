«Срок вашей ЭЦП истекает»: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников





Мошенники начали звонить казахстанцам, представляясь сотрудниками портала eGov. Об очередной схеме обмана предупредили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии».

Во время разговора злоумышленники сообщают человеку, что срок действия его электронной цифровой подписи якобы заканчивается. Затем предлагают «продлить ЭЦП» по телефону.

Для этого мошенники просят собеседника нажать определённые кнопки, назвать полученный SMS-код или передать другие конфиденциальные данные.

По информации НИТ, чаще всего подобные звонки поступают с номеров:

+7 727 346 16 57;

+7 727 346 16 72.

В компании подчеркнули, что сотрудники eGov и контакт-центра 1414 никогда не просят граждан сообщать по телефону SMS-коды, ключи ЭЦП или пароли.

Казахстанцам рекомендуют:

не передавать посторонним SMS-коды и данные ЭЦП;

не выполнять инструкции неизвестных звонящих;

не переходить по подозрительным ссылкам;

самостоятельно проверять срок действия ЭЦП;

пользоваться только официальными государственными сервисами.

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