Не умел плавать, но бросился спасать дочерей: трагедия на Тоболе унесла две жизни





Отец и его дочь утонули в реке Тобол в окрестностях посёлка Алтын Дала. Трагедия произошла 13 августа в месте, запрещённом для купания, сообщили в ДЧС Костанайской области.

По данным ведомства, мужчина и пятеро детей находились в воде. В какой-то момент две девочки начали тонуть. Отец, несмотря на то что не умел плавать, бросился спасать дочерей.

Одну девочку ему удалось вытолкнуть на мелководье. Мужчину и вторую дочь унесло сильным течением.

Тело ребёнка обнаружили вечером 13 августа. Поиски отца продолжались до следующего дня. Его тело извлекли из воды около 13:00 14 августа.

Ранее на этом же участке Тобола, но на другом берегу, уже произошла похожая трагедия. В середине июня во время семейного отдыха шестилетний ребёнок, игравший в воде, попал в зону сильного течения. Увидев это, 59-летний дедушка бросился спасать внука, однако река унесла их обоих.

Поиски продолжались два дня. Тело ребёнка нашли примерно в полутора километрах ниже по течению от места происшествия, тело его дедушки — в пяти километрах.

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