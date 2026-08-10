Доход выше 45 711 тенге: почему сотням семей в Костанае отказали в АСП





В Костанае сокращается число семей, получающих адресную социальную помощь. С начала 2026 года выплаты назначили 388 семьям — на 219 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отделе занятости и социальных программ города объяснили, что часть заявителей не соответствует условиям предоставления государственной поддержки.

Шесть семей получили отказ из-за недостоверных сведений. Ещё восемь не выполнили условия социального контракта — трудоспособные члены семьи не стали устраиваться на работу.

«Самая многочисленная категория — более 500 семей, которые подали заявления на АСП, но их среднедушевой доход оказался выше черты бедности», — рассказала руководитель отдела занятости и социальных программ Костаная Акбопе Манатова.

Ещё более чем у ста семей отсутствовала регистрация по месту жительства. В некоторых неполных семьях заявители не подавали на взыскание алиментов со второго родителя, что также стало препятствием для назначения помощи.

Сейчас АСП предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает установленную черту бедности. Её размер пересматривают ежеквартально. В настоящее время в Костанайской области он составляет 45 711 тенге. Если доход на одного члена семьи превышает эту сумму, помощь не назначается.

При рассмотрении заявлений специалисты используют мобильное приложение FSMsocial. Система работает в режиме реального времени и автоматически загружает сведения о составе семьи.

Во время обследования участковая комиссия вносит в приложение информацию о месте проживания, наличии собственного или другого жилья, а также расходах на его содержание.

К работе системы подключён искусственный интеллект. Он анализирует фотографии, сделанные комиссией, и помогает оценить бытовые условия заявителей. Однако окончательное решение по-прежнему принимают специалисты.

«Пока это пилотный проект. Мы смотрим на выводы искусственного интеллекта и ориентируемся на них, но можем не согласиться. Итоговое решение принимаем самостоятельно», — подчеркнула Акбопе Манатова.

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