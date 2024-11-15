«До открытия остались считаные дни»: что происходит в аквапарке Костаная





В новом аквапарке Костаная завершаются пусконаладочные работы. Всё необходимое оборудование уже установлено, сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

По словам главы региона, монтажные работы на объекте полностью завершены. Сейчас специалисты проверяют оборудование и приводят его в соответствие со всеми требованиями безопасности, в том числе санитарными нормами.

— До открытия остались считаные дни. Я вчера был на объекте и посмотрел, как идут пусконаладочные работы. Всё оборудование уже установлено, осталось завершить последние настройки, — рассказал Кумар Аксакалов.

Особое внимание уделяется безопасности посетителей. В подвальной части здания установлено сложное оборудование для очистки и подготовки воды.

Технический запуск аквапарка планируют провести в середине следующей недели. На него пригласят журналистов, которым покажут устройство комплекса и работу его систем.

После открытия в аквапарке будет создано более 100 рабочих мест. Аким области также отметил, что в регионе необходимо продолжать строительство спортивных объектов.

фото из видео из Тик ток