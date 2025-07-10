В Костанайской области выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. С начала года зарегистрировано уже более 150 таких случаев. Одно из крупных ДТП произошло в конце июня на загородной трассе — легковой автомобиль столкнулся с грузовым, в результате сильно пострадали двое детей.
На Аулиекольской трассе произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. В легковом пострадали четыре человека, среди которых были двое детей. По словам хирурга детской областной больницы Игоря Белобржицкого, они были доставлены в Аулиекольскую больницу и одного из маленьких пациентов прооперировали там же.
«Сразу же приехала бригада из детской областной больницы. Второго пациента перевели в Детскую областную больницу, девочка 13-ти лет. Также была прооперирована по поводу разрыва кишечника и у девочки был перелом обеих бедер. Также провели операцию по поводу этих двух переломов», — говорит руководитель сектора по хирургической службе областной детской больницы Игорь Белобржицкий.
По словам хирурга, оба ребёнка уже завершили курс лечения в детской областной больнице и были выписаны. Но тревожит то, что число ДТП с участием несовершеннолетних в области стремительно растёт. Если в прошлом году за полгода было зафиксировано 34 таких случая, то в этом — уже 153, в которых пострадали 172 ребёнка и четверо погибли.
«В Аулиеколе 24 июня на дороге областного значения Аулиеколь-Диевка. Там отец не справившись с управлением совершил опрокидывание, и в кювете была вода. И, когда машина перевернулась в кювет, к сожалению, ребенок задохнулся водой и не успели спасти и тоже девочка скончалась на месте происшествия», — сообщила старший инспектор МПС ДП Костанайской области Эльмира Испандиярова.
Инспектор подчёркивает: дети до 12 лет обязаны находиться в детских удерживающих устройствах и обязательно быть пристёгнутыми. Если сотрудник полиции замечает, что ребёнок едет без автокресла или не пристёгнут, он имеет право остановить автомобиль. Эльмира Испандиярова также подчёркивает: родители — главный пример для своих детей. Если взрослый сам соблюдает правила, то и ребёнок, глядя на него, будет поступать так же.
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