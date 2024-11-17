В Астане загорелась крыша двухэтажного частного дома, который в результате частично обрушился, передаёт BaigeNews.kz.

В результате погибли дети в возрасте от 2 до 13 лет.

«Пожарные прибыли через шесть минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 квадратных метров. Погибли дети 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения», – говорится в сообщении МЧС РК.

В данный момент на месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, назначена судебно-медицинская экспертиза, специалисты выясняют причины произошедшего. Близким погибших оказывается психологическая помощь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.