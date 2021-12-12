Четвероклассник подарил своей школе миллион тенге

Школьник выиграл деньги в республиканском конкурсе социальных проектов. Он изготовил из дерева прибор-счетчик, который используют на уроках математики. Мальчик учится в школе в Мангыстау. Небольшую помощь талантливому ребенку из села Сайотес Азамату Токсанбаю оказал его дедушка. В итоге работу оценили в миллион тенге, сообщает Tumba.kz, передает Tengrinews.kz.
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На эти средства закупили современное оборудование — интерактивную доску, а еще школа обновилась цветочными горшками. Мальчик говорит, что испытывает к школе большую благодарность и желает ей процветания.
Азамат с четырех лет увлекается заучиванием чисел. Самый первый быстрый счетчик был создан им из цветной бумаги во время дистанционного обучения.
Школьник, которого называют маленьким мальчиком с большим сердцем, мечтает в будущем продать свое оборудование и помогать детям.
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