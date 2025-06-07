Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) завершил компенсационные выплаты по девяти ликвидируемым банкам, сумма которых достигла 113,5 млрд тенге. Деньги получили на руки или переводом на счет 148 006 депозиторов, передает inbusiness.kz.

Однако значительная часть вкладчиков так и не обратились за своими деньгами. Чтобы защитить интересы этих клиентов, КФГД внедрил механизм, позволяющий автоматически переводить невостребованные суммы на пенсионные счета вкладчиков в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в виде добровольных пенсионных взносов. Благодаря этой системе было перечислено 830,5 млн тенге на счета 270 849 человек.

Также важно, что эти переводы не облагаются налогами и при этом приносят инвестиционный доход. То есть деньги не только сохраняются, но и продолжают расти, обеспечивая дополнительную финансовую подушку на будущее.

Тем не менее после завершения срока выплат, в том числе в случае зачисления средств в ЕНПФ, вкладчики и их наследники имеют право вернуть деньги напрямую через КФГД. Для этого необходимо подать заявление с указанием уважительной причины пропуска срока обращения — например, прохождение воинской службы, нахождение за границей или оформление наследства. На сегодня около 40 человек уже воспользовались этим правом и получили обратно более 60 млн тенге.

Таким образом, КФГД вернул депозиторам девяти банков, в том числе через перечисление средств на пенсионные счета и выплаты по уважительной причине, 114,4 млрд тенге, число депозиторов, получивших выплату, составило 418 894.

Кроме того, общий срок ожидания компенсации сократился с 4-5 месяцев до 6-8 рабочих дней после отзыва лицензии у банка. Подать заявление можно в течение года, а сама выплата осуществляется в течение пяти рабочих дней. После невостребованные суммы перечисляются на пенсионные счета депозиторов и предусмотрены выплаты по уважительной причине.

Также КФГД подчеркивает: цель этих нововведений — гарантировать, что выплаты начинаются быстро и ни одна сумма не будет потеряна, даже если сам вкладчик давно забыл о своем депозите.

Что касается ликвидируемых банков, большинство из тех, кто не обратился за выплатой, — бывшие клиенты «Валют-Транзит Банка», по которому выплаты велись более 15 лет, а также владельцы «спящих» счетов с остатками на счетах до 1000 тенге, а иногда — даже менее 1 тенге, поясняют в КФГД

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