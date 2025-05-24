Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) завершил компенсационные выплаты по девяти ликвидируемым банкам, сумма которых достигла 113,5 млрд тенге. Деньги получили на руки или переводом на счет 148 006 депозиторов, передает inbusiness.kz.

Тем не менее, многие вкладчики не обратились за возвратом своих средств. В целях защиты их интересов Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) разработал механизм автоматического перечисления невостребованных сумм на пенсионные счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) в качестве добровольных пенсионных взносов. В результате этой инициативы на счета 270 849 граждан было переведено 830,5 млн тенге.

Важно отметить, что такие переводы не подлежат налогообложению и приносят инвестиционный доход. Это означает, что средства не только сохраняются, но и продолжают увеличиваться, формируя дополнительную финансовую подушку на будущее.

При этом, даже после завершения установленного срока выплат, включая случаи зачисления средств в ЕНПФ, вкладчики или их наследники имеют возможность вернуть средства напрямую через КФГД. Для этого необходимо подать заявление с указанием уважительной причины пропуска срока обращения — таких как прохождение военной службы, пребывание за рубежом или оформление наследства. На сегодняшний день около 40 человек уже воспользовались этим правом и вернули свыше 60 млн тенге.

В целом, КФГД выплатил вкладчикам девяти банков 114,4 млрд тенге, включая суммы, переведённые на пенсионные счета и возвращённые по уважительным причинам. Общее количество получивших выплаты достигло 418 894 человек.

Кроме того, срок ожидания компенсационных выплат значительно сократился: вместо прежних 4–5 месяцев средства теперь выплачиваются в течение 6–8 рабочих дней с момента отзыва лицензии у банка. Заявление на получение компенсации можно подать в течение одного года, а сама выплата производится в течение пяти рабочих дней. Невостребованные суммы впоследствии перечисляются на пенсионные счета вкладчиков, также предусмотрена возможность возврата средств по уважительной причине.

КФГД подчёркивает, что целью этих изменений является обеспечение максимально оперативных выплат и защита интересов всех вкладчиков — даже тех, кто давно забыл о своём депозите. Ни одна сумма не будет утеряна

Что касается ликвидируемых банков, большинство из тех, кто не обратился за выплатой, — бывшие клиенты «Валют-Транзит Банка», по которому выплаты велись более 15 лет, а также владельцы «спящих» счетов с остатками на счетах до 1000 тенге, а иногда — даже менее 1 тенге, поясняют в КФГД.

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