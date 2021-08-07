Четвертая волна настигла Алматы: у 90% пациентов штамм «Дельта»

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Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил о заболеваемости коронавирусом в мегаполисе, передает sputnik.kz
«По нашим данным, у нас 90% — штамм “Дельта”, незначительное количество британского, есть даже единичные случаи базисного — прошлогоднего уханьского штамма», — сказал Бекшин в ходе онлайн-брифинга.
За неделю заболеваемость коронавирусом в Алматы выросла в 1,5 раза.
«Прогнозируем, что пик заболеваемости будет в середине августа с последующим снижением», — сообщил Бекшин.
Также он отметил, что иммунная прослойка у населения недостаточная.
«Наиболее эффективный метод, на который мы можем рассчитывать, это только вакцинация. Только это нам позволит стабилизировать обстановку и освободиться от ограничительных мероприятий», — заключил Бекшин.
Ранее сообщалось о том, что в Алматы увеличилась заболеваемость среди молодежи, а болезнь часто протекает в тяжелой форме.
COVID-2019 в Казахстане
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