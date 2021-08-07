Четвертая волна настигла Алматы: у 90% пациентов штамм «Дельта»

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил о заболеваемости коронавирусом в мегаполисе, передает sputnik.kz

«По нашим данным, у нас 90% — штамм “Дельта”, незначительное количество британского, есть даже единичные случаи базисного — прошлогоднего уханьского штамма», — сказал Бекшин в ходе онлайн-брифинга.

С 20-го по 25 июля четко прослеживается наступление четвертой волны с проникновением дельта-штамма, и практически на сегодня он уже вытеснил британский, добавил главный санврач Алматы.

За неделю заболеваемость коронавирусом в Алматы выросла в 1,5 раза.

«Прогнозируем, что пик заболеваемости будет в середине августа с последующим снижением», — сообщил Бекшин.

Также он отметил, что иммунная прослойка у населения недостаточная.

«Наиболее эффективный метод, на который мы можем рассчитывать, это только вакцинация. Только это нам позволит стабилизировать обстановку и освободиться от ограничительных мероприятий», — заключил Бекшин.

Ранее сообщалось о том, что в Алматы увеличилась заболеваемость среди молодежи, а болезнь часто протекает в тяжелой форме.

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