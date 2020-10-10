Четверых детей искали всю ночь в Костанайской области

По словам волонтёров ПСО «Дос» четверо девочек 2011 года рождения, 2013 года рождения, 2008 года рождения и 2013 года рождения пропали 9 октября около 16:00 часов в посёлке Асенкритовка района имени Б. Майлина.

Родители рассказали, что дети вышли из дома играть, но домой так и не вернулись.

К поискам сразу же подключились сотрудники полиции, волонтеры, сотрудники образования, сотрудники акимата и все неравнодушные люди.

«Были проверены все заброшенные здания села Асенкритовка и соседних сел»,- сообщила координатор ПСО «Дос» Олеся Логошиноваческая.

Детей нашли спустя пол суток, целыми и невредимыми.

«Нашли около 8:00 часов утра, возле соседнего села Николаевка. Ночевали в овраге. С родителями проведена профилактическая беседа. Психолог будут работать с девочками»,- сообщили в пресс- службе ДП Костанайской области.

Отдел полиции района благодарит всех неравнодушных граждан, которые участвовали в поисках детей

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