Четверых людей из заметаемого в степи автомобиля, спасли сотрудники ДЧС Костанайской области

Кадр из видео
Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, внедорожник застрял в снегу.
Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 10 января в аркалыкский отдел ДЧС поступил звонок о том, что на трассе Аркалык-Торгай возле зимовки Когановича, на степной дороге в снежном заносе застрял пикап с людьми, в кузове которого перевозился снегоход.
Незамедлительно спасатели выехали на высокопроходимом снегоболотоходе СКБ-600. Они добрались до места, и благодаря относительно нормальной видимости издалека увидели застрявший автомобиль. Всех, кто находился в машине, доставили в ближайший населённый пункт. Им оказался Аркалык. Выяснилось, что эвакуированные люди, в медицинской помощи не нуждаются.
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