Четверых людей из заметаемого в степи автомобиля, спасли сотрудники ДЧС Костанайской области

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, внедорожник застрял в снегу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 10 января в аркалыкский отдел ДЧС поступил звонок о том, что на трассе Аркалык-Торгай возле зимовки Когановича, на степной дороге в снежном заносе застрял пикап с людьми, в кузове которого перевозился снегоход.

Незамедлительно спасатели выехали на высокопроходимом снегоболотоходе СКБ-600. Они добрались до места, и благодаря относительно нормальной видимости издалека увидели застрявший автомобиль. Всех, кто находился в машине, доставили в ближайший населённый пункт. Им оказался Аркалык. Выяснилось, что эвакуированные люди, в медицинской помощи не нуждаются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.