Четыре автомобиля столкнулись в Костанае — фото

Фото alau.kz
О дорожно-транспортном происшествии в редакцию alau.kz сообщили очевидцы. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области прокомментировали аварию.
«Сегодня в 15.00 на перекрестке улиц Алтынсарина-Наримановская в результате ДТП столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным двое человек доставлены в больницу с различными травмами.», — сообщили в полиции.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Рио» передвигалась в строну улицы Алтынсарина. При повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, столкнулась с автомобилем и затем последовали еще два столкновения следующих за ней автомобилей», — сообщили в департаменте.
На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции
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