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Четыре блокпоста продолжают работать по периметру Костанайской области

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На заседании правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал о работе полицейских по обеспечению правопорядка и содействию органам здравоохранения за соблюдением ограничительных мер, передает корреспондент zakon.kz.

Министерство продолжает в прежнем режиме обеспечивать правопорядок в стране и оказывать содействие органам здравоохранения за соблюдением ограничительных мер. На сегодня в отдельных регионах на основании решений санврачей выставлено 19 блокпостов: в Алматинской – 9, Костанайской – 4, Актюбинской – 2 и 4 блокпоста в Атырауской области. В карантинных мероприятиях задействованы более 10 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Осуществляется оцеплением 290 карантинных объектов.Ерлан Тургумбаев.

Также, по его словам, работа по недопущению распространения коронавируса идет на авиа и железнодорожном транспорте.

Пассажиропоток в среднем составляет 31 тысячу и 17 тысяч – на авиа и ж/д вокзалах соответственно. Самое большее количество пассажиропотока это в городе Алматы – 2,5 тысячи и в городе Нур-Султане – почти 10 тысяч ежесуточно. С объектов транспорта с 1 января помещено на карантин 3 тысячи 200 граждан. Не имеющих ПЦР-справок. В последние дни ежесуточно в карантин помещается до 150 человек, — сообщил он.

Тем временем продолжается работа более 1 тысячи мобильной группы по контролю за соблюдением карантинных ограничений. С начала этого года проведено более 9 тысяч рейдовых мероприятий.

«Пресечено 773 факта карантинных нарушений, при этом 77% из них незначительные – это отсутствие масок, санитайзеров, несоблюдение дистанции. Грубых нарушений выявлено – 175, из которых 152 приходится на ночные клубы, торговые центры, рестораны, 23 из них на другие мероприятия. Активно выявляются нарушения мобильными группами в Туркестанской области, в которой выявлено 450 нарушений. Это почти 60% от всех выявленных по стране», — констатировал глава ведомства.

Вместе с тем, как добавил Тургумбаев, отмечается слабая работа групп в тех областях, которые находятся сегодня в «красной» зоне, поэтому из-за снижения активности работы указанных групп граждане стали чаще нарушать масочный режим в местах массового пребывания.

Более того, среди населения имеются факты распространения ложной информации о неопасности вируса и неэффективности вакцин. В связи с этим полагаем необходимым акиматам и главным санврачам активизировать работу мониторинговых мобильных групп с акцентом на выявление грубых нарушений карантина, основной акцент сделав на профилактическую работу в торговых центрах, культурных заведениях, а также организовать проведение профилактической работы с владельцами этих заведения о недопустимости нарушений ограничительных мер, — заключил министр.

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