Четыре человека пострадали в ДТП в Костанайской области

В автокатастрофе в окрестностях Костаная пострадали четыре человека. Столкновение двух машин произошло 8 июня на Введенской трассе.

По данным полиции водитель автомашины «Фольксваген» при повороте налево не пропустил встречную автомашину «Ауди». В результате машины столкнулись. В дорожно-транспортном происшествии пострадало четыре человека: 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген», 55 летний водитель «Ауди» и два его пассажира 27-и и 12-и лет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

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