Четыре человека пострадали в ДТП в Костанайской области

фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
13074 - зарегистрированно
7811 - выздоровевших
58 - летальных случаев
205 - в Костанайской области
В автокатастрофе в окрестностях Костаная пострадали четыре человека. Столкновение двух машин произошло 8 июня на Введенской трассе.
По данным полиции водитель автомашины «Фольксваген» при повороте налево не пропустил встречную автомашину «Ауди». В результате машины столкнулись. В дорожно-транспортном происшествии пострадало четыре человека: 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген», 55 летний водитель «Ауди» и два его пассажира 27-и и 12-и лет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags: Алау ДП Костанайской области ДТП Казахстан Костанай Костанайская область новости общество происшествие