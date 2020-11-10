Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы после пожара в Костанайской области

Звонок о пожаре в жилом доме города Аркалык, по улице Байтурсынова поступил 9 ноября в 20:51 часов. Соседи сообщили о том, что с квартиры на втором этаже идет дым.

В 20:55 часов к месту происшествия прибыли пожарные расчеты СПЧ-4. Хозяйка квартиры с четырьмя несовершеннолетними детьми встретила пожарных у подъезда.

В ходе разведки было установлено, что в квартире на втором этаже горят домашние вещи и мебель на площади 60 квадратных метров. Образовавшийся дым начал стремительно распространяться по подъезду и отрезал путь к отступлению жильцов верхних этажей. Тогда с помощью автолестницы с балконов пятого этажа были спасены 19 человек, в том числе 13 детей. Одновременно по лестничному маршу сотрудники ДЧС эвакуировали 11 человек на улицу.

Два звена газодымозащитной службы локализовали пожар в 21:26 часов. Еще в течение 30 минут огнеборцы продолжили свою работу, полностью завершив ликвидацию.

В больницу Аркалыка были госпитализированы 4 человека, один из них ребенок 2014 года рождения. Врачи установили диагноз: отравление продуктами горения легкой степени тяжести.

По предварительной версии пожар возник по причине шалости детей с огнем.

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