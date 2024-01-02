Четыре дополнительных поезда запускают в Казахстане 2 января

Нацперевозчик на 2 января назначает 4 дополнительных пригородных поезда для перевозки граждан по направлениям Кокшетау, Курорт-Боровое, Атбасар, Павлодар, в связи с возможным введением ограничений движения автотранспорта из-за непогоды.

2 января текущего года дополнительно назначены следующие пригородные поезда:

— в Атбасар из Астаны отправляется в 8:38 ч. электропоезд №6803/6804 «Астана — Атбасар». Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится в тот же день из Атбасара в 14:40 ч.

— в Кокшетау из Астаны отправится в 17:00 ч. электропоезд №6805/6806 «Астана — Боровое — Кокшетау» (376 посадочных мест). В обратном направлении поезд отправится из Кокшетау в 22.35 ч.

— в Астану из Павлодара отправится в 11:57 ч. электропоезд №7509 «Павлодар — Астана».(376 посадочных мест). Электропоезд прибудет в Астану в 14:49 ч.

— до станции Курорт-Боровое будет продлеваться движение электропоезда №7553/7556 «Караганды — Астана» (наименование №6811/6812 «Астана -Курорт-Боровое»). Он отправится из Астаны в 10:10 ч. Для пассажиров будет предоставлено 276 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится из Борового в 14:48 ч.

Продажа билетов на дополнительные пригородные поезда откроется 1 января текущего года в 21:00 ч.

В целом к новогодним праздникам — с 26 декабря 2023 г. по 5 января 2024 г. — за счет назначения Нацперевозчиком дополнительных поездов и прицепных вагонов организовано 20 тыс. дополнительных мест. Всего за последние 2 дня дня дополнительно было перевезено более 4 тысяч пассажиров.

Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО «Пассажирские перевозки» рекомендует гражданам планировать свои поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров.

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