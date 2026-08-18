Четыре года — слишком долго: в Казахстане сократят обучение в вузах

В казахстанских вузах планируют активнее внедрять сокращённые сроки обучения, особенно по современным специальностям, программы которых быстро теряют актуальность. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает informburo.kz
По его словам, после изменения государственного образовательного стандарта в 2022 году университеты получили возможность самостоятельно формировать и корректировать до 92% содержания образовательных программ. Вузы также могут определять продолжительность обучения.
Министерство разрешает разрабатывать программы бакалавриата продолжительностью два с половиной или три года. Некоторые университеты уже экспериментируют со сроками, поскольку четырёхлетнее обучение по быстро развивающимся направлениям может быть слишком продолжительным.
В первую очередь это касается информационных технологий и искусственного интеллекта, где содержание образовательных программ меняется особенно быстро.
Ведомство также предложило развивать прикладной бакалавриат с сокращённым сроком обучения. Пилотный проект планируют запустить совместно с высшими колледжами. После школы выпускник сможет поступить в колледж и за более короткий срок получить прикладную специальность уровня бакалавриата.
В дальнейшем студент сможет продолжить обучение в университете по модульной программе и получить степень бакалавра или магистра.
Саясат Нурбек отметил, что образование будет становиться более гибким и гибридным, а сроки освоения программ постепенно сократятся. Необходимая нормативная база уже подготовлена, а первые пилотные проекты показали свою эффективность.
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