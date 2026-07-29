Водителям отменят штрафы: что произошло в системе ЕРАП

В Казахстане произошёл технический сбой в Едином реестре административных производств. Из-за ошибки некоторым водителям автоматически сформировали некорректные предписания за превышение скорости. Ситуацию разъяснили в Министерстве внутренних дел.
Единый реестр административных производств — государственная цифровая платформа, в которой регистрируются дела об административных правонарушениях. В электронном формате система фиксирует все этапы — от составления протокола до вынесения постановления и исполнения взыскания.
По словам председателя Комитета административной полиции МВД Мурата Кабденова, сбой произошёл с 13 по 14 августа в информационной системе ЕРАП Генеральной прокуратуры.
В результате часть нарушений средней скорости на трассах была ошибочно оформлена как превышение мгновенной скорости.
Мгновенную скорость автомобиля фиксирует радар в определённой точке дороги. Среднюю скорость рассчитывают по времени, за которое машина преодолела участок между двумя камерами. Размер штрафа за превышение в обоих случаях не отличается.
Все ошибочно сформированные предписания уже выявлены и будут отменены автоматически. Водителям не нужно обращаться в полицию или доказывать наличие ошибки.
В МВД подчеркнули, что отмена касается только штрафов, некорректно сформированных на трассах в результате указанного технического сбоя.
Для автомобилистов, которые уже успели оплатить такие штрафы, сейчас разрабатывается механизм возврата денежных средств.
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