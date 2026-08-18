Горячую воду вернули в 1053 дома Костаная





С 1 по 17 августа на магистральном газопроводе проводились плановые ремонтные работы. В связи с этим подачу горячей воды в дома Костаная временно приостановили. Одновременно специалисты проводили гидравлические испытания городских тепловых сетей.

По итогам опрессовки были обнаружены три порыва — меньше, чем годом ранее. Все повреждения уже устранили.

Горячая вода постепенно возвращается в квартиры костанайцев. На сегодняшний день водоснабжение восстановили в 1053 из 1220 многоквартирных домов.

Без горячей воды пока остаются 167 многоэтажек. Отключение связано с продолжающимися капитальным ремонтом и реконструкцией магистральных тепловых сетей. Подачу воды в эти дома будут возобновлять поэтапно — по мере завершения работ.

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