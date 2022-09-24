Четыре года в розыске. Житель Костанайской области за совершение особо тяжкого преступления найден в РФ

На территории Костанайской области проходит межгосударственная операция «Розыск».

ОПМ начато в стране с 22 сентября. По итогам операции сотрудниками криминальной полиции ДП Костанайской области для стран СНГ разыскано 6 уголовных преступника, которые скрывались за совершение имущественных преступлений. Одни из них задержан за совершение тяжкого преступления — умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое совершил в городе Челябинск.

Также на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург был задержан уголовный преступник, который находился в розыске с 2018 года за совершение особо тяжкого преступления в Костанайской области – сбыт наркотических средств.

«Также на территории Костанайской области задержано 10 уголовных преступников, двое из которых за совершение грабежей», — сообщил начальник отдела розыска УКП ДП Костанайской области Тлеуберды Нурахметов.

Установлено местонахождение трех без вести пропавших лиц.

Один мужчина ушел из дома в июне текущего года, его установили в Акмолинской области. Двое других установлены на территории области.

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