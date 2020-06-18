Четыре из шести завозные. В Костанайской области зарегистрированы случаи заражения коронавирусом

В Костанайской области зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Четыре случая являются завозными. Об этом сообщает оперштаб.

Семья из трех человек – мужчина 1972 года рождения, женщина 1973 года рождения и девушка 1994 года приехала в Костанай из города Нур-Султан. Были обследованы по самообращению с выраженными катаральными явлениями.

В городе Рудный госпитализированы две женщины 53 и 60 лет. Одна вернулась из Северо-Казахстанской области, была обследована и госпитализирована с диагнозом пневмония. Вторая пациентка обратилась за медицинской помощью с высокой температурой. Лабораторное исследование подтвердило наличие инфекции COVID-19 в организме рудничанок.

В этот же день коронавирусная инфекция выявлена у жительницы областного центра 1965 года рождения. Пациентка была обследована по самообращению. У женщины наблюдалась повышенная температура тела, кашель, слабость, боль в горле. ПЦР-исследование показало положительный результат на COVID-19.

В настоящее время больные госпитализированы в инфекционные стационары. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются контактные лица, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

По состоянию на 17.06.2020 года в регионе выявлено 247 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших 186.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.