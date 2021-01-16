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Четыре казахстанца прибыли с коронавирусом из Египта и ОАЭ

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В Казахстан прибыли четыре человека, которые заразились коронавирусом за границей, передает zakon.kz.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщает, что 15 января в Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из КНР, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Беларуси и Узбекистана.

Из 1 941 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР были у 1 725 человек, без справок прибыли 216 граждан РК.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 280 граждан РК, прилетевших без справок в РК 13 января, у четырех пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них два пассажира прибыли рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, еще двое – рейсом Дубай – Алматы.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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