Четыре килограмма гашиша изъято в Костанайской области

В Аулиекольском районе сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП области задержан местный житель, который хранил в доме наркотики в особо крупном размере.

11 сентября в рамках операции «Карасора- 2022» в поселке Аманкарагай в доме у 52- летнего мужчины оперативники изъяли наркотики. При осмотре в печке полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета. В спрятанных мешках хранилось вещество зеленого цвета, порошкообразной консистенции, со специфическим запахом. Согласно проведенной экспертизы изъятое вещество является наркотическим веществом «гашиш» общим весом почти четыре килограмма. Данный вес относится к особо крупному размеру.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК. Подозреваемый задержан.

С начала года из незаконного оборота в области изъято более 176 килограммов различных наркотических средств. Из них более 555 гр. составляет героин, 18 кг гашиша, а также почти 800 граммов синтетических наркотиков.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.