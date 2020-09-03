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Четыре комитета войдут в состав нового МЧС РК

tengrinews.kz

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Вновь создаваемое в Казахстане Министерство по чрезвычайным ситуациям будет состоять из четырех комитетов. Об этом сообщается в проекте постановления Правительства РК, опубликованном на портале «Открытые НПА», передает BaigeNews.kz.

Кроме того, с созданием МЧС РК упраздняется Комитет по ЧС МВД РК.

«В соответствии со статьей 24 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать:

  • Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
  • Комитет по гражданской обороне и воинских частей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
  • Переименовать Комитет по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан в Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
  • Реорганизовать Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан путем разделения на Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
  • Упразднить Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания», – гласит текст документа.

 

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