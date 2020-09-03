Четыре комитета войдут в состав нового МЧС РК

tengrinews.kz
Вновь создаваемое в Казахстане Министерство по чрезвычайным ситуациям будет состоять из четырех комитетов. Об этом сообщается в проекте постановления Правительства РК, опубликованном на портале «Открытые НПА», передает BaigeNews.kz.
Кроме того, с созданием МЧС РК упраздняется Комитет по ЧС МВД РК.
«В соответствии со статьей 24 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать:
- Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
- Комитет по гражданской обороне и воинских частей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
- Переименовать Комитет по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан в Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
- Реорганизовать Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан путем разделения на Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
- Упразднить Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания», – гласит текст документа.
COVID-2019 в Казахстане
106032 - зарегистрированно
97967 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3422 - в Костанайской области