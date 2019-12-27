Четыре костанайца вошли в число «100 новых лиц Казахстана»

Итоги народного голосования подвели недавно, а уже сегодня трое наших земляков вернулись из столицы, где их официально чествовали на правительственном уровне. Всего 32 наших соотечественика были выбраны из почти 1700 претендентов, сообщает alau.kz

В канун нового года в столице подвели итоги проекта «100 новых лиц». От Костанайской области было подано 104 кандидата. Трехэтапный отбор прошли лучшие из лучших. Среди них сразу четверо костанайцев, которые по праву войдут в историю народного проекта. 25 737 голосов набрала Динара Шукижанова. Из главного молодежного лидера «Альянса студентов Костанайской области» она доросла до замруководителя крупного машиностроительного завода страны.

«Будучи именно в общественной организации в тебе формируются такие качества, как лидерство, ответственность»,- рассказала вице-президент компании «Агромашхолдинг» Динара Шукижанова.

В 2010-ом году в «АгромашХолдинг» набирали специалистов. Динара попала на собеседование сразу к президенту компании. Имея малое представление о сельхозтехнике, она за неделю испытательного срока сумела доказать большому мужскому коллективу, что готова учиться и работать. В нее поверили. Тогда на производстве Динара была первая из женщин.

«Внутри себя я понимала, что это определенный вызов и через него нужно пройти»,- добавила Динара.

К слову, наша землячка победила в разделе «Общество», за благотворительную деятельность, о которой она старается не говорить. Зато известно, что завод оказывает поддержку местным триатлонистам. А теперь поможет реализовать стартап молодого ученого Максима Рюмина, который тоже вошел в сотню лиц страны.

Еще одна победительница проекта — Малика Мухтарова, она рассказала о своих впечатлениях от чествования победителей проекта, которое проходило в Нур-Султане.

«В первый день, когда была встреча с министром Дауреном Абаевым мы познакомились со всеми ребятами.Была удивлена, насколько они талантливые. Все очень крутые. Кто-то изобретатель, кто-то ученый, кто-то художник»,- рассказала мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам на колясках Малика Мухтарова.

Узнав о том, что за нее проголосовало более 24 тысяч казахстанцев, Малика расплакалась. Ведь еще 6 лет назад она не думала, что будет танцевать и профессионально петь.

«Как-то раз ажека с родителями сказали где-нибудь все равно найдем для меня учителя. Почему-то многие творческие школы отрекались от меня. Им было трудно работать с человеком с ограниченными возможностями»,- добавила Малика.

Благодаря поддержке родных, Малика добилась больших успехов в спортивных бальных танцах на колясках, поступила на музыкальный факультет, играет на трех инструментах. А народное признание лучше всяких похвал.

В число победителей области вошел также баскетболист Рустем Ергали, который в настоящее время проживает в столице.