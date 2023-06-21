Четыре костанайские улицы и набережную переименуют

Сегодня по этому поводу состоялись общественные слушания. В них приняли участие депутаты маслихата и жители города. Слушания превратились в настоящие баталии. Особенно костанайцев волновало переименование улицы Уральской.

На повестке дня сегодня было переименование четырех улиц города Уральской, Дзержинского, Железнодорожной и Урицкого. А также парка, который находится на улице Гашека. Первым рассматривался вопрос о переименовании улицы Уральской в улицу Шакшак Жанибека, для начала общественные деятели города рассказали о заслугах этого батыра.

«Я думаю, что не будет возражений если мы назовем в честь великого батыра, который защитил земли северного Казахстана, и эту улицу переименуем в Шакшак Жанибека»,- отмечает ветеран труда Рахимбек Джумакулов.

Но возражения все же были. Есть костанайцы, которые считают, что улица Уральская слишком маленькая, чтобы носить имя прославленного батыра. По их мнению ее именем надо назвать другую улицу.

«Улица, которая идет от Аэропорта вы хотите переименовать в Шакшак Жанибека — это да прекрасно, это правильно. Если ехать дальше прямо, упираешься в памятник, и там пересечение с какой улицей? Карбышева? Какое отношение Карбышева там имеет? Может ее надо переименовать?»,- высказал мнение житель города.

Такой вопрос подняли сразу несколько жителей города. И предложили другой вариант — переименовать улицу Карбышева. Но, в заявленной ранее повестке общественных слушай вопрос так не стоял.

«Костанай развивается. Приезжают, прилетают люди, со всех концов земли, со всех государств. Там аэропорт имени Ахмета Байтурсынова. И они едут по улице Шакшак Жанибека, и вокруг величественного памятника. И если вы хотите возвеличить его имя, у вас должна быть элементарная логика»,- отмечает Рахимбек Джумакулов.

С тем, что улица Уральская меньше, чем Карбышева не согласились в городском акимате. Специалисты отдела архитектуры отмечают,что она даже длиннее на три километра. Но, жители города все равно высказывали свое недовольство.

«Шакшак Жанибек был выдающимся полководцем. Он знаменитый человек. Его трехтысячная армия от Торгая до Троицка, его армия защищала казахский народ. Он имел дипломатические отношения с Неплюевым. Уральская улица конечно все согласны будут. Крайняя улица, пускай, ладно. Такое мнение у сидящих, вот вы извините меня»,- высказал свое мнение еще один костанаец.

Затем, приступили к голосованию, но отдать свой голос смогли только депутаты городского маслихата, что вызвало непонимание у жителей города, пришедших на собрание. Для чего их позвали на мероприятие, если их мнение не учитывается. В итоге, единогласным решением улицу Уральскую переименовали в Шакшак Жанибека. Переименование других улиц Дзержинского — в Сагадата Нурмаганбетова, Урицкого — в Самата Бакирова, Железнодорожную — в Бертрана Рубинштейна не вызвало никаких вопросов. Все депутаты проголосовали за. Дальше на сессии маслихата будет решаться вопрос о направлении документов в республиканскую ономастическую комиссию.

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