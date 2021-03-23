Четыре миллиона доз вакцины «Спутник V» поставят в Казахстан

Четыре миллиона доз российской вакцины «Спутник V» планируется поставить в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В Москве прошли переговоры премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Особое внимание стороны уделили совместным мерам по борьбе с коронавирусом и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

«Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан четырех миллионов доз российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Аскар Мамин отметил, что для победы над коронавирусом нужен «высокий уровень координации усилий, в том числе в вопросах массовой вакцинации населения».

Также на встрече рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему во второй половине 2021 года в Кокшетау XVII форуму межрегионального сотрудничества. Отмечена необходимость активизации работы по разработке и подписанию комплексной программы экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией на 2021-2025 годы.

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