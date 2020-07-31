Четыре незаконных пункта приема металла выявили в Костанайской области

Операция по противодействию незаконному обороту драгоценных камней, цветных и чёрных металлов, их лома и отходов, проведена в Костанайской области. В ходе неё выявлено 9 краж цвет и чермета, сообщает alau.kz

За совершение этих преступлений задержано 10 человек. Кроме того полицейскими было изъято более 1600 килограммов черного металла и 25 килограммов цветного. Выявлено четыре факта незаконной предпринимательской деятельности — приём лома.

«Кроме того за период оперативно-профилактических мероприятий было раскрыто три ранее совершенных преступления, в том числе одна кража из числа прошлых лет. Так, сотрудниками отдела криминальной полиции Костанайского района была раскрыта кража чугунных оградок с мусульманского кладбища, которая была совершена в период с ноября 2019-ого года по апрель 2020-ого года. Фактов краж, хищений драгоценных камней выявлено не было»,- сказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.