Четыре новых детских сада появятся в Костанае

А оценивать учеников по окончании 4 и 9 классов будут по новой системе. Об этом на городском августовском совещании сообщила руководитель отдела образования, которая также отметила, что в 3 школах с этого года будут работать группы продленного дня для начального звена.

Сегодня в городской школе детского творчества прошло традиционное педагогическое августовское совещание, где подвели итоги 2020-2021 учебного года в Костанае. Как отметил зам. акима города в прошлом году все школы легко адаптировались к онлайн обучению детей, и учебный процесс не был прерван даже на один день.

«Уважаемые педагоги, ваш труд в этот непростой период поистине героический. В сложнейших условиях вы смогли мобилизировать все свои силы и организовать обучение на достойном уровне, об этом свидетельствуют результаты ваших учеников. 16 медалей таков результат республиканского конкурса научных проектов и олимпиады по общеобразовательным предметам»,- говорит зам.акима города Костанай Саят Шаймурунов.

В этом году все школы города будут 100% оснащены камерами видеонаблюдения, на эти цели было потрачено 42 миллиона тенге, и еще 12 миллионов тенге на подключение установленных камер к центру оперативного управления департамента полиции. Об этом рассказала руководитель городского отдела образования, отметила она, что построятся две новые школы в 2 микрорайонах города.

«Особой гордостью для системы образования города является школа № 27 возведенная в микрорайоне Юбилейный, открытие школы позволило обеспечить образовательными услугами детей проживающих в данном микрорайоне. Кроме того, разгрузить ближайшие школы 115,8,122,15. Согласно плану управления строительства в ближайшее время в мкр. Кунай и Береке на 980 и 900 мест соответственно», -сообщает руководитель отдела образования города Костанай Гульсим Уразбаева.

Начнется строительство и 4 новых детских садов на 280 мест каждый в микрорайоне Аэропорт, Кунай, Береке и Юбилейный. А также в 3 школах это № 10, 20 и 115 в этом году будут работать группы продленного дня для начального звена. А для выпускников 4 и 9 классов будет новая система оценивания.

«С этого года усовершенствованна модель внешнего оценивания среднего образования, теперь вместо вместо внешней оценки учебных достижений ВОУД, обучающиеся 4- 9 классов будут сдавать МОДО мониторинг образовательных достижений обучающихся направленная на замер функциональной грамотности казахстанских школьников», — говорит Гульсим Уразбаева.

Снизится и недельная нагрузка учителей с 18 часов до 16 часов, на что особое внимание просила обратить руководитель управления образования.

«Руководители обратить отдельное внимание на недельную нагрузку педагогов, ставка не более 1,5 чуть более, но ни в коем случае не 2. Для чего это делается уменьшается недельная нагрузка, для того, чтобы у учителя было время на качественную работу, на саморазвитие было у учителя время»,- отмечает руководитель управления образования Зауре Байменова.

Обеспеченность учебниками с 1 по 11 классы в фондах школьных библиотек с учетом дополнительного закупа составляет 100%, а также полностью обновлен комплект учебников для первоклассников, кстати в этом году в Костанае за парты сядут 3,5 тысячи первоклашек.

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