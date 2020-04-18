Четыре новых случая коронавируса выявили в Костанайской области

Еще четыре случая заболевания короновирусом зарегистрировано в Костанайской области, сообщили в оперативном информационном штабе

COVID-19 выявлен у супругов из города Житикара, пенсионеров 1943 и 1949 года рождения. Также положительный анализ на коронавирус подтвержден у ребенка 2017 года рождения. Данные лица являются соседями с ранее заболевшими людьми. Все госпитализированы в инфекционное отделение КГП Житикаринская ЦРБ, получают необходимое лечение.

Еще один факт заболевания COVID-19 выявлен у 48-летней жительницы города Аркалык. Определяется список контактных лиц. Больная госпитализирована.

Противоэпидемические мероприятия проведены в очагах в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Всего по состоянию на 18.04.2020 года в области зарегистрировано 15 человек с инфекцией COVID-19.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.