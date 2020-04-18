Четыре новых случая коронавируса выявили в Костанайской области

lifedd.ru
Еще четыре случая заболевания короновирусом зарегистрировано в Костанайской области, сообщили в оперативном информационном штабе
COVID-19 выявлен у супругов из города Житикара, пенсионеров 1943 и 1949 года рождения. Также положительный анализ на коронавирус подтвержден у ребенка 2017 года рождения. Данные лица являются соседями с ранее заболевшими людьми. Все госпитализированы в инфекционное отделение КГП Житикаринская ЦРБ, получают необходимое лечение.
Еще один факт заболевания COVID-19 выявлен у 48-летней жительницы города Аркалык. Определяется список контактных лиц. Больная госпитализирована.
Противоэпидемические мероприятия проведены в очагах в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
Всего по состоянию на 18.04.2020 года в области зарегистрировано 15 человек с инфекцией COVID-19.