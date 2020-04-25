Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Костанайской области

tengrinews.kz
COVID-2019 в Казахстане
2601 - зарегистрированно
646 - выздоровевших
25 - летальных случаев
43 - в Костанайской области
Зарегистрированных случаев:
2601
г. Нур-Султан – 471
г. Алматы – 827
г. Шымкент – 161
Акмолинская область – 91
Актюбинская область – 55
Алматинская область – 86
Атырауская область – 108
Восточно-Казахстанская область – 16
Жамбылская область – 103
Западно-Казахстанская область – 103
Карагандинская область – 113
Костанайская область – 43
Кызылординская область – 170
Мангистауская область – 26
Павлодарская область – 91
Северо-Казахстанская область – 30
Туркестанская область – 107
Выздоровевших:
646
г. Нур-Султан – 214
г. Алматы – 90
г. Шымкент – 23
Акмолинская область – 30
Актюбинская область – 10
Алматинская область – 9
Атырауская область – 42
Восточно-Казахстанская область – 6
Жамбылская область – 42
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 36
Костанайская область – 3
Кызылординская область – 80
Мангистауская область – 4
Павлодарская область – 2
Северо-Казахстанская область – 25
Туркестанская область – 24
Летальных случаев:
25
г. Нур-Султан – 3
г. Алматы – 8
г. Шымкент – 4
Акмолинская область – 4
Восточно-Казахстанская область – 1
Карагандинская область – 1
Костанайская область – 1
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 1
Туркестанская область – 1