Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Костанайской области

Зарегистрированных случаев:

2601

г. Нур-Султан – 471

г. Алматы – 827

г. Шымкент – 161

Акмолинская область – 91

Актюбинская область – 55

Алматинская область – 86

Атырауская область – 108

Восточно-Казахстанская область – 16

Жамбылская область – 103

Западно-Казахстанская область – 103

Карагандинская область – 113

Костанайская область – 43

Кызылординская область – 170

Мангистауская область – 26

Павлодарская область – 91

Северо-Казахстанская область – 30

Туркестанская область – 107

Выздоровевших:

646

г. Нур-Султан – 214

г. Алматы – 90

г. Шымкент – 23

Акмолинская область – 30

Актюбинская область – 10

Алматинская область – 9

Атырауская область – 42

Восточно-Казахстанская область – 6

Жамбылская область – 42

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 36

Костанайская область – 3

Кызылординская область – 80

Мангистауская область – 4

Павлодарская область – 2

Северо-Казахстанская область – 25

Туркестанская область – 24

Летальных случаев:

25

г. Нур-Султан – 3

г. Алматы – 8

г. Шымкент – 4

Акмолинская область – 4

Восточно-Казахстанская область – 1

Карагандинская область – 1

Костанайская область – 1

Мангистауская область – 1

Павлодарская область – 1

Туркестанская область – 1

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