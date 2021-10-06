Четыре региона в «красной» зоне

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 06 октября 2021 года

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

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