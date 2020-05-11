Четыре случая заражения коронавирусом выявлено в Костанайской области

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COVID-2019 в Казахстане
5207 - зарегистрированно
2074 - выздоровевших
32 - летальных случаев
66 - в Костанайской области
В городе Житикара зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Зараженные трое женщин 1964, 1968 и 1995 года рождения и мужчина 1999 года рождения. Все предполагаемые контактные с больными, выявленные целенаправленно в ходе эпидемиологического расследования.
По результатам диагностического исследования ПЦР был подтвержден диагноз СOVID-19.
Во всех случаях круг контактных лиц определяется, проводится работа по их изоляции.
Проводится полный спектр противоэпидемиологических мероприятий.
По состоянию на 11.05.2020 года в Костанайской области выявлено 66 человек с инфекцией СOVID-19.
Информационный штаб акимата Костанайской области