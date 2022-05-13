Четыре тысячи гектаров леса высадят в этом году в Костанайской области

В Костанайской области ежегодно пытаются увеличить территорию леса. Работа эта требует немало времени, человеческих сил и денег. В этом году лесопосадок должно стать больше почти на 4 тысячи гектаров. Часть саженцев, в основном, сосны, лесхозы уже посадили в начале мая. Однако в питомниках подрастают уже новые сеянцы. План следующего года — 7 тысяч гектаров.

Инженер Аракарагайского лесхоза Иван Комаров рассказывает, как они в питомнике ведут работу по улучшению качества сеянцев и саженцев, из которых в будущем и вырастает новый здоровый лес. Он показывает сеянцы сосны, которые посеяли здесь два года назад. Их будут высаживать на территории лесхоза только на следующий год. В этом году из этого питомника уже высадили почти 350 тыс. сеянцев сосны на 52 гектарах. И вот здесь человек помочь им уже не сможет: ни полив, ни обработки их не ждут.

«Прошлый год был засушливый и много саженцев погибло. В последние годы очень плохая приживаемость у нас по лесхозу — всего 36 процентов. Потому что нет влаги, засушливое лето -это все влияет», — сетует Иван Комаров.

В этом году питомник в лесхозе будут увеличивать на 3,5 гектара. Причина — комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения, в рамках которого в Костанайской области в 2022-м лесом намерены засадить больше 4 тыс. гектаров, а в 2023-2024 годах лесопосадки займут 14 тыс. гектаров. План Аракарагайского лесхоза на 2023 год — 869 новых гектаров, для которого нужны больше 2 млн сеянцев. Воплотить такие планы в жизнь, отмечают в лесхозе, весьма непросто. «Элементарно не хватает людей. На данный момент здесь работает 4 женщины. Проблема -маленькая зарплата, не хотят работать, тяжелый труд, людей нет», -рассказывает инженер лесхоза.

Сейчас в Костанайской облас­ти, по официальным данным, чис­лится свыше 455 тыс. га земли государственного лесного фонда, из них покрыты лесом около 232 тыс. га. В среднем площадь леса в регионе за последние годы увеличилась на 1 300 га.





Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.