Костанайская область по-прежнему входит в число антилидеров по удельному весу преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на совещании заявил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Файзуллин.

«Область по-прежнему находится в числе антилидеров по удельному весу преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения», — отметил он.

По словам главы полиции, с начала года под воздействием алкоголя уже совершено четыре убийства.

«21 февраля в дневное время в центре Костаная нетрезвый мужчина причинил тяжкий вред здоровью ранее незнакомому подростку», — сообщил Ерлан Файзуллин.

Он подчеркнул, что влияние алкоголя на рост преступности остаётся серьёзной проблемой. При этом, несмотря на актуальность вопроса, тема криминализации подобных правонарушений в ряде регионов на заседаниях межведомственных комиссий не обсуждалась.

В полиции считают необходимым усилить профилактическую работу и межведомственное взаимодействие для снижения уровня преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.

