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Четыре закона вступят в силу: Токаев подписал важные документы

— Сегодня, 09:20
Изображение для новости: Четыре закона вступят в силу: Токаев подписал важные документы

Фото Акорды


Президент Казахстана подписал четыре закона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал четыре закона. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Главой государства подписаны:

  • закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы»;
  • закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта»;
  • закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства»;
  • закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте».

В Акорде сообщили, что тексты подписанных законов будут опубликованы в печатных изданиях.



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