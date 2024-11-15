Четыре закона вступят в силу: Токаев подписал важные документы

Президент Казахстана подписал четыре закона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал четыре закона. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Главой государства подписаны:

В Акорде сообщили, что тексты подписанных законов будут опубликованы в печатных изданиях.

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