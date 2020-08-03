Четырехлетняя девочка выпала из окна в Костанае

Из окна квартиры на 5-ом этаже жилого дома выпала девочка 2016 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Несчастный случай произошел 1 августа вечером в 21.44 по улице Кайрбекова. Родители находились на работе, оставив дома малолетнюю девочку на попечение троих старших детей.

«В какой-то момент ребенок остался без присмотра, взобрался на подоконник, где было открыто окно. Четырехлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и сорвалась вниз. Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию детской областной больницы. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое», — сообщили в ДЧС.

ДЧС Костанайской области в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей. В целях безопасности установить на окна решетки или блокираторы. Помните! Москитные сетки — не защита ребенка от падения!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.