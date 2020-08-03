Четырехлетняя девочка выпала из окна в Костанае

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Из окна квартиры на 5-ом этаже жилого дома выпала девочка 2016 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
Несчастный случай произошел 1 августа вечером в 21.44 по улице Кайрбекова. Родители находились на работе, оставив дома малолетнюю девочку на попечение троих старших детей.
«В какой-то момент ребенок остался без присмотра, взобрался на подоконник, где было открыто окно. Четырехлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и сорвалась вниз. Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию детской областной больницы. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое», — сообщили в ДЧС.
ДЧС Костанайской области в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей. В целях безопасности установить на окна решетки или блокираторы. Помните! Москитные сетки — не защита ребенка от падения!
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