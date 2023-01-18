Четырёхдневка, скользящий график и размер больничного: что планируют изменить в Трудовом кодексе

В Трудовой кодекс планируют внести нормы, закрепляющие максимальный размер социального пособия по временной нетрудоспособности на уровне 25 МРП, сообщается в законопроекте по вопросам социального обеспечения, который находится на рассмотрении в мажилисе.

«Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за месяц, не может превышать 25-кратной величины месячного расчётного показателя за соответствующий год, за исключением размеров пособий, выплачиваемых работникам в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, работающим ветеранам, а также персоналу дипломатической службы, получающему пособие в иностранной валюте в период пребывания за границей», – говорится в документе.

Для категорий, указанных в исключении, размер соцпособия по временной нетрудоспособности составит 100% средней заработной платы, передает informburo.kz

В настоящее время размеры социального пособия по временной нетрудоспособности регламентированы постановлением правительства РК от 28 декабря 2015 года. Им устанавливается, что размер пособия, выплачиваемого за один месяц, не может превышать 15-кратной величины МРП. Законопроектом предлагается отрегулировать вопрос в статье 133 Трудового кодекса РК.

Кроме того, поправками вносятся нормы, по которым по соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырёхдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневкой или шестидневкой.

«Такая практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда», – отмечается в обосновании поправки.

Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц при четырёхдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и 120 часов в год – при установлении суммированного учёта рабочего времени.

При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днём является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Также законопроектом вводится понятие скользящего графика работы.

«С учетом специфики работы работодатель вправе в правилах трудового распорядка устанавливать работникам скользящий график работы, работу в различные дни недели с различной продолжительностью графика работы с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени не более 11 часов с применением суммированного учёта рабочего времени. Учётным периодом при скользящем графике работ признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная для этой категории работников продолжительность рабочего времени, но не более квартала», – говорится в документе.

В режиме со скользящим графиком работы начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется в правилах трудового распорядка, трудовом договоре либо в графике сменности.

Кроме того, предлагается расширить перечень исключений для привлечения к сверхурочной работе, к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без согласия работников (при введении ЧС, военного положения, карантина).

Также в Трудовой кодекс намерены ввести понятие совместного трудоустройства, которое подразумевает трудовые отношения нескольких работников с целью совместного выполнения одной функции. К целевым группам для совместного трудоустройства предлагается отнести инвалидов, одиноких родителей, пенсионеров, несовершеннолетних.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.