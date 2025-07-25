В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как введение четырёхдневной рабочей неделе может повлиять на зарплаты казахстанцев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Шалкара Оразбекова, главы управления департамента труда и социального партнёрства, возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю в Казахстане существует уже с 2015 года.
«В 2023 году в рамках Социального кодекса также была определена возможность четырёхдневной рабочей недели. Что касается заработной платы, то, как вам известно, в соответствии с Трудовым кодексом заработная плата выплачивается пропорционально объёму выполненной работы. Соответственно, если количество рабочих дней в неделе сокращается, то и заработная плата выплачивается пропорционально этому сокращению», — объяснил Оразбеков на брифинге СЦК.
При этом, как отметил глава управления, сохранение прежней заработной платы при переходе на четырёхдневную рабочую неделю не нарушает закон и соответствует положениям Трудового кодекса, даже если число рабочих дней уменьшается.
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