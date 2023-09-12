Чьи зарплаты вырастут в 2024 году?

pixabay.com
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pixabay.com
Сегодня депутаты Мажилиса обсудили проект республиканского бюджета на 2024−2026 годы. Документ предусматривает выделение средств на повышение заработных плат некоторым категориям казахстанцев, передает Tengrinews.kz.
Министерство финансов представило доклад. Как следует из документа, на реализацию программы повышения доходов населения в 2024 году предусмотрено 3,5 триллиона тенге. Из них 2,5 триллиона намерены направить на повышение зарплаты более 1,5 миллиона бюджетников.
96 миллиардов заложено для повышения зарплаты педагогов детского сада на 30 процентов. 242 миллиарда тенге собираются направить на увеличение заработной платы 616 ведущих казахстанских ученых.
15 миллиардов тенге выделяют на доплату работникам государственной природной и лесной охраны.
Собираются повышать зарплату и работникам органов гражданской защиты, отдельным категориям военнослужащих и преподавателям военных вузов. В целом на силовой блок закладывают расходы в размере 2,6 триллиона тенге.