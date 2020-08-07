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Чиновник в Рудном подозревается в хищении бюджетных средств

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Антикоррупционной службой Костанайской области проводиться досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Рудненского городского отдела строительства акимата города Рудного.

Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме порядка 4 млн. тенге, путем незаконного перечисления денежных средств в адрес предприятия по заключенному договору о государственных закупках по разработке проектно-сметной документации объекта «Реконструкция здания «Дворец развития и творчества детей и молодежи» акимата Рудного».

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