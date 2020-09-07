Чиновники акимата Костанайского района подозреваются в превышении должностных полномочий

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Должностные лица акимата Костанайского района подозреваются в превышении должностных полномочий.
Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Костанайского района Костанайской области.
Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившемся в незаконном принуждении руководителя товарищества, являющегося субъектом МСБ, передать денежные средства в сумме 10,8 млн. тенге в счет оплаты строительно-монтажных работ по установке газопровода в селе Заречный.
Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении должностных лиц с определением степени их вины будет принято судом
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