Чиновники Костанайской области стали чаще подрывать авторитет государственной службы. Кроме этого, все больше госслужащих привлекается к административной ответственности. Об этом рассказали в профильном департаменте во время круглого стола. Там же указали, что были случаи, когда за серьезный проступок чиновник получал всего лишь замечание, передает alau.kz

В департаменте по делам государственной службы провели круглый стол, где основным из вопросов стало соблюдение этики чиновниками. Как оказалось, несмотря на переход большей части работников в дистанционный режим, нарушения есть. Причем в еще большем количестве. Департаментом инициировано 9 административных дел, по таким фактам, как нарушение процедуры конкурсного отбора на занятие вакантной должности, осуществление предпринимательской деятельности, предоставление неполных сведений о доходах, а также принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное правонарушение. В итоге, эти чиновники были оштрафованы более чем на 1 млн тенге.

«В 5 раз увеличились нарушения связанные с проступками, дискредитирующими государственную службу. Я хочу отметить, что у нас уже за 9 месяцев в полтора раза превышение идет по количеству выявленных нарушений департаментом в государственных органах по итогам проведенных проверок», — рассказал заместитель руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Ерлан Салыкбаев.

Кроме того, почти половина всех обращений в департамент по делам госслужбы от костанайцев, связана с неправомерными действиями должностных лиц. Это 91 жалоба.

«При этом наибольшее количество обращений по вопросам неправомерных действий должностных лиц поступило в отношении служащих государственных органов города Костаная – 15, города Рудного и Костанайского района – по 9, аппарата акима области, Департамента экологии и инспекции контроля и надзора. Анализ итогов рассмотрения обращений свидетельствует, что 73 обращения касаются действий исполнительского состава и в 23 руководящего состава», — указал руководитель управления контроля в сфере государственной службы Мэлс Абдрахманов.

Правда, после тщательного анализа удовлетворено было только 17 жалоб. По всем нарушениям обычно проводятся дисциплинарные советы, после чего на госслужащих налагаются взыскания. Но есть случаи, когда чиновника уводят от ответственности.

«В Костанайской областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора государственный инспектор – главный специалист за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Тогда как, в действиях государственного инспектора имелись признаки проступков дискредитирующих государственную службу. В настоящее время акт о наложении дисциплинарного взыскания по решению совета по этике был отменен, проводится служебное расследование», — пояснил Мэлс Абдрахманов.

А в аппарате акима Костаная по результатам конкурса допустили перевод специалиста на другую должность. Хотя у него имелось не снятое взыскание, и это по закону было запрещено. Встречаются и другие нарушения, например, с госслужащих взыскание снимают досрочно без согласования с вышестоящими инстанциями. Несколько нарушений в районных акиматах было связано с тем, что работника не ознакомили с решением и без согласия наложили взыскание. По всем этим фактам проводятся проверки. Следует отметить, что с начала года госслужащими было совершено 636 административных правонарушений, 413 человек были привлечены к ответственности.

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