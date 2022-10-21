Чиновники проиграли в казино 507 миллионов. Прокуратура провела проверку

Прокуратура Алматинской области провела проверку и выявила, что 305 казахстанских чиновников потратили в казино 507 миллионов тенге. Итоги проверки передали компетентным органам, передает Tengrinews.kz.

Документ об итогах проверки в своем Telegram-канале опубликовал журналист Михаил Козачков. В пресс-службе прокуратуры Алматинской области подтвердили подлинность документа.

«Да, мы подтверждаем. Мы данную проверку провели и направили для принятия мер всем государственным органам из списка», — сообщили в прокуратуре.

В документе сообщается, что прокуроры проверили деятельность казино и залов игровых автоматов и установили 305 госслужащих из разных регионов, которые посещали эти заведения в период несения государственной службы. На азартные игры они потратили 507 миллионов тенге.

Среди выявленных госслужащих представители:

«Несмотря на имеющиеся морально-этические нормы поведения, сотрудник акимата Астаны, чей годовой доход не превышает 10 миллионов тенге, 54 раза посещал казино Вellagio на общую сумму 53 миллиона тенге. (Позже в акимате Астаны рассказали корреспонденту Tengrinews.kz, что данное лицо более года не является сотрудником городской администрации. Со 2 августа 2021 года уволен с работы по собственному желанию).

Сотрудник Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области, чей годовой доход не превышает 7,9 миллиона тенге, два раза посещал зал игровых автоматов «Торнадо 777» на общую сумму 3,2 миллиона тенге.

Сотрудник Департамента казначейства по Алматинской области, чей годовой доход не превышает 3 миллионов тенге, посещал казино Astoria и «Макао» 25 раз на сумму 33 миллиона тенге.

Сотрудник Агентства по финансовому мониторингу, чей годовой доход не превышает 3 миллионов тенге, посещал казино Astoria три раза на сумму 25 миллионов тенге«, — перечислили в прокуратуре области в качестве примера.