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Чип станет обязательным: что изменится для владельцев собак и кошек в РК

— Сегодня, 10:47
Изображение для новости: Чип станет обязательным: что изменится для владельцев собак и кошек в РК

Сгенерировано ИИ


Министр экологии и природных ресурсов внёс изменения в правила учёта домашних животных. Новые требования начнут действовать с 28 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, собак и кошек необходимо ставить на учёт с обязательным использованием чипа. Для других домашних животных владельцы смогут самостоятельно выбирать и приобретать средство идентификации.

Из правил исключили возможность использования болюсов — специальных средств учёта, которые вводились в желудочно-кишечный тракт животного.

Также расширен список данных, вносимых в базу после установки средства идентификации. В ней будут указывать:

  • ИИН, ФИО и адрес владельца либо БИН, название и юридический адрес организации;
  • контактные данные владельца;
  • место содержания животного;
  • вид, кличку, породу, пол, окрас, дату рождения и возраст;
  • вид и номер средства учёта;
  • индивидуальный номер животного;
  • сведения о вакцинации и стерилизации;
  • номер чипа, обязательный для собак и кошек.

Кроме того, из правил исключили понятия «ветеринар», «зоологическая гостиница», «контактный зоопарк», «передвижной зверинец» и «служба отлова».

Приказ вступит в силу 28 августа 2026 года.



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