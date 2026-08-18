Чип станет обязательным: что изменится для владельцев собак и кошек в РК





Министр экологии и природных ресурсов внёс изменения в правила учёта домашних животных. Новые требования начнут действовать с 28 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, собак и кошек необходимо ставить на учёт с обязательным использованием чипа. Для других домашних животных владельцы смогут самостоятельно выбирать и приобретать средство идентификации.

Из правил исключили возможность использования болюсов — специальных средств учёта, которые вводились в желудочно-кишечный тракт животного.

Также расширен список данных, вносимых в базу после установки средства идентификации. В ней будут указывать:

ИИН, ФИО и адрес владельца либо БИН, название и юридический адрес организации;

контактные данные владельца;

место содержания животного;

вид, кличку, породу, пол, окрас, дату рождения и возраст;

вид и номер средства учёта;

индивидуальный номер животного;

сведения о вакцинации и стерилизации;

номер чипа, обязательный для собак и кошек.

Кроме того, из правил исключили понятия «ветеринар», «зоологическая гостиница», «контактный зоопарк», «передвижной зверинец» и «служба отлова».

Приказ вступит в силу 28 августа 2026 года.

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