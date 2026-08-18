Юный футболист из Костанайской области получил грант академии Atlético de Madrid





Аслан Ахметжанов стал первым воспитанником из Костанайской области, получившим грант на обучение в международной футбольной академии испанского клуба Atlético de Madrid в Центральной Азии? сообщает областной управление физкультуры и спорта Костанайской области.

Договор с юным спортсменом заключён на пять лет. Стоимость обучения в академии составляет около 1 млн тенге в месяц, однако Аслан будет заниматься бесплатно.

Путь в большой футбол он начал в Камыстинской районной детско-юношеской спортивной школе под руководством тренера Джовхара Умуртаева. В 2023 году во время просмотра в Костанае юного футболиста заметили и пригласили в команду «Тобол-2014».

Почти три года Аслан регулярно приезжал в областной центр на тренировки и матчи, одновременно выступая за два клуба — «Камысты» и «Тобол-2014». Последний год он живёт и учится в Костанае, полностью посвятив себя футболу под руководством тренера Олжаса Ильясова.

В отборе в академию участвовали около двух тысяч юных спортсменов. После первого этапа осталось 70 претендентов, а по итогам следующего тура были выбраны 20 лучших. В их число вошёл и Аслан Ахметжанов.

Помимо профессиональных футбольных тренировок, воспитанники академии смогут изучать английский и испанский языки, а также участвовать в зарубежных сборах и соревнованиях, в том числе в Испании.

Значительный вклад в успех Аслана внесли его тренеры и родители, поддерживавшие юного спортсмена на протяжении всего пути. Земляку желают крепкого здоровья, ярких побед и новых достижений в спортивной карьере.

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