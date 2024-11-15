Одно видео обошлось блогеру из Костаная в 60 тысяч тенге

Костанайский межрайонный суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы по факту мелкого хулиганства.
Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили на странице женщины в Instagram видеоролик, содержащий нецензурную брань. Публикация находилась в открытом доступе и, по данным суда, выражала неуважение к окружающим и нарушала общественный порядок в цифровом пространстве.
На заседании женщина полностью признала свою вину и не стала оспаривать обстоятельства, изложенные в административном протоколе.
Суд признал её виновной по части 1 статьи 434 КоАП РК и назначил штраф в размере 60 550 тенге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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