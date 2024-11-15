USD 461.39 EUR 534.75 RUB 5.45

Одно видео обошлось блогеру из Костаная в 60 тысяч тенге

— Сегодня, 11:01
Изображение для новости: Одно видео обошлось блогеру из Костаная в 60 тысяч тенге

Сгенерировано ИИ


Костанайский межрайонный суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы по факту мелкого хулиганства.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили на странице женщины в Instagram видеоролик, содержащий нецензурную брань. Публикация находилась в открытом доступе и, по данным суда, выражала неуважение к окружающим и нарушала общественный порядок в цифровом пространстве.

На заседании женщина полностью признала свою вину и не стала оспаривать обстоятельства, изложенные в административном протоколе.

Суд признал её виновной по части 1 статьи 434 КоАП РК и назначил штраф в размере 60 550 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.