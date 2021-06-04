Численность населения Костанайской области снизилась

Бюро национальной статистики подсчитало численность населения Казахстана на 1 мая 2021 года, передает Tengrinews.kz.

Общая численность населения страны достигла 18 миллионов 962 тысяч 892 человек. При этом на начало года в Казахстане насчитывалось 18 миллионов 879 тысяч 552 жителя. Прирост населения составил 83 тысячи 340 человек.

Наивысшая численность населения по регионам

Первое место по численности населения в разрезе регионов занимает Алматинская область. В ней проживают 2 миллиона 86 тысяч 387 человек. Количество жителей Туркестанской области насчитывает 2 миллиона 52 тысячи 484 человека. В Алматы, по данным на 1 мая, проживает 1 миллион 993 тысячи 67 человек. На четвертом месте Карагандинская область с 1 миллионом 376 тысячами 101 жителем. В Восточно-Казахстанской области насчитывается 1 миллион 362 тысячи 583 жителя.

Отметим, что численность населения Нур-Султана за четыре месяца повысилась на 14 тысяч 672 человека. Общее количество жителей столицы на 1 мая составило 1 миллион 199 тысяч 83 человека.

Прирост населения

Наибольший общий прирост населения показали Алматы (+15 809 человек), Шымкент (+15 694) и Нур-Султан (+14 672).

Регионы с убывающим населением

В Северо-Казахстанской области количество умерших превышает количество родившихся на 407 человек (единственный регион с отрицательным показателем в графе «Естественный прирост населения»). В целом численность населения СКО уменьшилась на 1 536 человек за четыре месяца 2021 года.

Численность населения Костанайской области также понизилась на 1 374 человека.

Жителей Восточно-Казахстанской области стало на 1 214 меньше.

Кроме того, в Павлодарской области зафиксировано снижение населения на 652 человека.

Города и села

Численность сельского населения Казахстана на 1 мая составила 7 миллионов 741 тысячу 832 человека.

Городского населения в стране — 11 миллионов 221 тысяча 60 человек.

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