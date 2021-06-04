Численность населения Костанайской области снизилась

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Бюро национальной статистики подсчитало численность населения Казахстана на 1 мая 2021 года, передает Tengrinews.kz.
Общая численность населения страны достигла 18 миллионов 962 тысяч 892 человек. При этом на начало года в Казахстане насчитывалось 18 миллионов 879 тысяч 552 жителя. Прирост населения составил 83 тысячи 340 человек.
Наивысшая численность населения по регионам
Отметим, что численность населения Нур-Султана за четыре месяца повысилась на 14 тысяч 672 человека. Общее количество жителей столицы на 1 мая составило 1 миллион 199 тысяч 83 человека.
Прирост населения
Наибольший общий прирост населения показали Алматы (+15 809 человек), Шымкент (+15 694) и Нур-Султан (+14 672).
Регионы с убывающим населением
В Северо-Казахстанской области количество умерших превышает количество родившихся на 407 человек (единственный регион с отрицательным показателем в графе «Естественный прирост населения»). В целом численность населения СКО уменьшилась на 1 536 человек за четыре месяца 2021 года.
Численность населения Костанайской области также понизилась на 1 374 человека.
Жителей Восточно-Казахстанской области стало на 1 214 меньше.
Кроме того, в Павлодарской области зафиксировано снижение населения на 652 человека.
Города и села
Численность сельского населения Казахстана на 1 мая составила 7 миллионов 741 тысячу 832 человека.
Городского населения в стране — 11 миллионов 221 тысяча 60 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области